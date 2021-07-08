وزارة الخارجية والأمم المتحدة تتفقان بشأن تدريب ليبيين على مكافحة الجريمة

بحث وكيل وزارة الخارجية عمر كتي الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كرستينا البرتيني اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون بين المكتب والدولة الليبية في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على تدريب الكوادر الليبية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع المكتب كما اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتعزيز التعاون المشترك بينهما في إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية عن أمله في أن يتم تخصيص وظائف للكوادر الليبية للعمل بالمكتب الإقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.