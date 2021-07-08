وزير الدفاع الإيطالي: إصلاح القطاع الأمني ​​في ليبيا خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار

ليبيا – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني أن إصلاح القطاع الأمني ​​في ليبيا خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد، لافتًا إلى أن إيطاليا التزمت بالمساهمة في هذا المجال، من خلال التركيز بشكل خاص على التكوين.

غويريني وفي كلمة ألقاها أمس الأربعاء أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، نوه بتأكيده المستمر على الالتزام الإيطالي في المحادثات مع الطرف الليبي.

وشدد الوزير الايطالي على أن أنشطة التكوين ستكون “مركزية للمشروع الثنائي” وأن ذلك سيتم في كل من الأكاديميات الايطالية وفي المؤسسات الليبية بالتعاون مع القوات المسلحة.

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