هذه نتائج اجتماع الرئاسي والحكومة والمصرف المركزي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وذلك عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي جرى..

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كل القضايا العالقة بوضوح وشفافية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

وأكد الكبير والحبري خلال الاجتماع على استعدادهما لدراسة توصيات التقرير بكل ما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.

من جهته أكد رئيس الحكومة استعداده لدعم جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه عبر وزارة المالية، لوضع المقترحات والتوصيات قيد التنفيذ.