مركز مصراتة الطبي: نستعد لمواجهة أيام قد تكون صعبة في مواجهة ارتفاع اصابات كورونا

ليبيا – صرّح مدير عام مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة بأنّ إدارة المركز تستعد لمواجهة أيام قد تكون صعبةً واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عُقد بإدارة المركز أمس الأربعاء، استدعى فيه جميع رؤساء الأقسام الطبية بالمركز، حيث تمّ التركيز خلال الاجتماع حول التحدي القادم الذي ستواجهه إدارة المركز مع الأقسام الطبية، لوضع حدّ لانتشار المرض، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الأستاذ إيهاب البيرة: بأن تعليمات قد صدرت لجميع الأقسام الطبية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة ووضع المعقمات ووقف الزيارات، وتتبع حالات الاشتباه، والتعامل معها بأقصى درجات العناية اللازمة.

واتخذ المجتمعون قرارًا باستحداث قسم للحالات الطارئة التي تحتاج لعناية طبية عاجلة تضم جميع التخصصات الطبية للحالات المصابة بالفيروس، مطالبين المترددين على جميع المباني داخل المركز باتخاد جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار الفيروس من خارج المركز وداخله.

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