ليبيا الان

العبدلي يدعو الشعب للخروج للمطالبة بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا وكيل وزارة الداخلية، فرج العبدلي، الشعب الليبي للخروج إلى الميادين والساحات العامة لتقرير مصيره بنفسه، ودعم الانتخابات القادمة، والمطالبة بإقامتها في موعدها المحدد دون أي تأخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك