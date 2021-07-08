العبدلي يدعو الشعب للخروج للمطالبة بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد

دعا وكيل وزارة الداخلية، فرج العبدلي، الشعب الليبي للخروج إلى الميادين والساحات العامة لتقرير مصيره بنفسه، ودعم الانتخابات القادمة، والمطالبة بإقامتها في موعدها المحدد دون أي تأخير.

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