المنفي يؤكد التزام الرئاسي بتوصيات تقرير مراجعة حسابات المركزي

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتقرير المراجعة المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، واعتبره حدثا تاريخيا يحصل للمرة الأولى.

وأكد المنفي في تصريحات صحفية أن المجلس الرئاسي سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في التقرير من توصيات، خصوصا مع عدم وجود مبرر لاستمرار انقسام السلطة النقدية بعد توحيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعيا في الوقت نفسه محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي للتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن، والعمل المهني الجاد، وتجنب الممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي.

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