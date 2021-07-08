المنفي يترأس مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي

ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس رفقة عضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة يان كويبتش مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

وأثنى المنفي، في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور على جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كويبتش لرعايته الإتفاق السياسي في ليبيا والإشراف والمتابعة المباشرة لمشروع المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كما أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

وأكد أن المجلس الرئاسي سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات وتوظيفها التوظيف الأمثل، لتحقيق الهدف الأساسي لتوحيد السلطة النقدية في ليبيا، مشيداً بروح المسؤولية التي حملها المحافظ ونائبه تجاه الوطن، والعمل بمهنية لوضع ما ورد في التقرير من توصيات موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والاجراءات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي، والتي لن تكون مقبولة في المرحلة القادمة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطئة البيئة السياسية والإقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة.

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