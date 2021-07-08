سلامة: آمل استكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا السابق غسان سلامة عن أمله في أن يستكمل مصرف ليبيا المركزي عملية توحيده.

وقال سلامه في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه ونائبته ستيفاني وليامز تلقيا “ببالغ السرور خبر تسليم شركة التدقيق لتقريرها عن المصرف المركزي الليبي” مضيفا أن رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج كان له الفضل بطلبه من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة كافة حسابات مصرفي طرابلس والبيضاء مضيفا علينا واجب التنفيذ بتكليف من المجلس، إيماناً منا بمحورية المسار الاقتصادي وكلنا أمل أن يستكمل المصرف فوراً عملية توحده وقد طال انتظارها.

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وأقيمت اليوم الخميس، مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير.

ورحب الكبير في مستهل كلمته، بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين في لقاء موسّع ضم كلاً من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت.

وقال الكبير، “إنَّ لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”، وأضاف “حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا، بل هي واقع مرير أملته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة”.