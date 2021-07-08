الإمداد الطبي: صرف وتوزيع أدوية مرضى الأورام والكلى والسكري

قال مدير إدارة شؤون الأدوية بجهاز الإمداد الطبي، محمد أبو غزيل، إنه “تم صرف وتوزيع الأدوية التخصصية لمرضى الأورام والكلى، والأنسولين لمرضى السكري”.

وأضاف أبو غزيل، في تصريح صحفي، أنه “تم توزيع التطعيمات الإجبارية للأطفال التي تشمل الحصبة والخماسي والسداسي وشلل الأطفال والرئوي والتطعيم الخاص بالورم الحليمي”.

وأوضح أن “جميع الفروع الغربية والشرقية والجنوبية التابعة لجهاز الإمداد الطبي قد استلمت مخصصاتها تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية”

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