كوبيش: توحيد المصرف المركزي يشجع المسار السياسي على إجراء الانتخابات في موعدها

أكد ” يان كوبيتش ” الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي يعد خطوة هامة وجوهرية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها .

وأوضح “كوبيتش” خلال تسليمه تقرير المراجعة والتدقيق المالي، أن توحيد مؤسسات الدولة هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والعام .

وأكد كوبيش أن هذه الخطوة تشجع المسارات الأخرى بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من شهر ديسمبر.

كما أشاد “كوبيتش” بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل الوقف التام لإطلاق النار، مشددا على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية .