ليبيا الان

المشري يكشف موقفه بشأن «حيادية» السايح وموقع حفتر ومبادرة الدبيبة والقواعد الدستورية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن هناك من يريد أن يفصّل القواعد الدستورية على قياس أشخاص بعينهم في ليبيا، متمسكا بضرورة إجراء استفتاء على مسودة الدستور، موجها انتقادات للسلطة التنفيذية الموحدة لعدم تمكنها من فرض سلطتها على كامل أراضيها.

وشكك المشري في مقابلة مع «التلفزيون العربي» القطري أذيعت أمس الأربعاء، في حيادية رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قائلا إنّ عدم إجراء الاستفتاء على المسودة «يضع علاماتِ استفهامٍ حول حياديته»، مشيراً إلى أنّ هذا الاستفتاء لا يتعارض مع التصويت على الانتخابات المقبلة، المحددة في ديسمبر المقبل.

وتساؤل المعني حول المانع في أن يتم الاستفتاء على الدستور في 15 أغسطس مثلا، ثم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

استمرار الأزمة الثقة بين الأطراف الليبية
وبخصوص توحيد مؤسسات الدولة، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن ليبيا تمر بأزمة ثقة بين كل الأطراف، والمؤسسة العسكرية الليبية شهدت انكسارا ثم انهيارا، وهي الآن بحاجة إلى عملية ترميم وبناء من جديد طبقاً للمعايير الدولية.

وتأسف المسئول عن عدم تجاوز الأطراف المتصارعة أزمة الثقة معتبرا المشري «تجاوز هذه المرحلة يتطلب حدا أدنى من رسائل الثقة المتبادلة بين الأطراف».

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وحول رأيه في مصير قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وصفه المشري بـ«المتمرد على كل السلطات» حيث زعم أنه «يرى في نفسه حاكماً مطلقا، ومن هنا يوجد تخوف على نزاهة الانتخابات».

وأشار المشري إلى تحديد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي مصير كل القادة العسكريين والأمنيين لكن للأسف لم يتم إخلاء هذه المناصب التي لا بد من إخلائها. مطالبا الحكومة والمجلس الرئاسي إعادة تسمية قادة المؤسسات العسكرية بعد إعادة بناء المؤسسة العسكرية.

وأوضح المشري أن الشعب الليبي لديه وعي سياسي متقدم نتيجة التجربة التي خاضها، وسوف يقول كلمته في العملية الانتخابية، وكشف عن مساعي لأن تكون هناك ضمانات دولية لحيادية الانتخابات في جميع المناطق.

وردا على سؤال بشأن ملف القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، شدّد المشري على أنه لا يمكن مقارنة الوجود العسكري التركي بالمرتزقة الأجانب، معتبرا أنّ فرنسا ليس لديها تحفظٌ على الوجود التركي وإنما تتحفظ على الوجود الروسي.

أسابيع حاسمة لمستقبل ليبيا
وقال إن اللجنة العسكرية المشتركة توصلت إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بموضوع سرت، لكنها عاجزة، لا سيما في الطرف الآخر. وواصل قائلا إن قوات «فاغنر» الروسية الموجودة في منطقة الوسط الليبي أكبر وأقوى من أن تستطيع لجنة «5+5» فرض رأيها عليها، وإذ يتوقف عند مسألة أيهما يأتي أولًا الانتخابات أم خروج هذه القوات، فيرى أن «هذا الموضوع حساس وخطير».

ويرى رئيس المجلس الأعلى للدولة أنّ الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل ليبيا، وحذر من أن كثرة التدخلات الأجنبية تمنع التوافق، كاشفا عن سعيه لعقد لقاء قريب بين الأطراف الليبية.

وتعليقا على المبادرة التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين 2 حول استقرار ليبيا، لفت المشري إلى أنها لا تمثل الأطراف السياسية في البلاد، لأنه لم يتم عرضها على المجلس الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الشي الاكيد الشعب الليبي ميبيش الاخوان يكرهممممممممممممممم..يااخواني..وانتم تبوا تفصلوا دستور يبعد الشعب على الانتخابات المباشرة لان عارفين نتيجتكم ( لم ينجح احدا من الاخوان )..خلاص راهو الشعب الليبي عرفكم فردا فرد …وعرف اسلوب الكذب امتاعكم…مش الشعب دار الثورة من اجل الديمقراطية هذا ان سميت ثورة..خلوه يختار رئيسها ونوابه مباشرة

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  • كل كلامه كذب فهو اخواتى حقير تربى على النفاق وغبى جدا لن الجقائق العملية سترد عليه حيث انه اولا دجال ونصاب فلا شرعية لما يسمى المجلس الاعلى للدولة فهو احد اختراعات اتفاق الصخيرات المنعى الصلاحية منذ عام 2017 ولم يعد له وجود والمفروض ان ما تحصلوا عليه مرتبات وسفريات من دم الشعب حرام .
    اما المشير ايها الجقير فجاء بقرار من مجلس النواب بطريقة ديمقراطية واحترم عمل حكومة عبدالله الثنى التى نالت ثقة مجلس النواب حتى انهاء عملها ونيل حكومة الدبيبة الثقة وحلف اليمين فى حماية الجيش الوطنى وانت كنا موجود فى طبرق رغم تطاولك قبلها على المشير ولو اراد قتلك طلقة واحدة من اى جندى تحقق المهمة لكنه يعلم راسك التافهة لا تساوى ثمن الرصاصة ولو كان المشير متمردا كما تدعى لحارب كل الوسائل الديمقردية وحل البرلمان والخكومة واعلن مجلس عسكرى يحكم مناطق سيطرته فى برقة وفزان وسرت وجتوب اقليم طرابلس وكفاية بما فيها من ثروات ليبيا كلها .
    ولكنه لم يفعل لانه يرمن بليبيا موحدة ديمقراطية ولهذا نراه يحترم القائد الاعلى للجيش الوطنى المنفى طالما انه شخصية وطنية ولا يحترم اى خائن للوطن ولهذا راينا المنفى يقف الى جانب السيسى فى افتتاح القاعدة البحرية بينما حفتر بعيد عن الاضواء وهذا اكبر رد على اكاذيبك بالتمرد فكان من الممكن ان يحضر وحده بجوار السيسى ممثلا للجيش الليبى ولكنه احترم القائد الاعمى .
    اما من يربدون تفصيل قاعدة على هواعم رغم انه قلة من حثالة المجتمع فهم انتم ايها الخوان فالاصل ان يترشخ الجميع دون اقصائ او شروط مجحفة تبعد من يتمتع بشعبية جارفة فالشعب هو صاحب الحق فى القرار ياحمار ومن حقع التمسك بالابطال وان يرفض حريم السلطان خوان الاوطان .
    ونرى باعينتا الان فى قطر اعترف وزير خارجيتها بشرعية الرئيس كرئيس منتخب ولم يهتموا بحبس مرشدكم العام فى السجن فعو اتفه من يهتم به احد وكان يقول فى السيسى ما تقوله فى حفتر الا ان حصحص الحق واعترف الجميع بالابطال حتى فى تركيا وقطر وعم يدوسون باقدامهم الخوان ويطردونهم من بلادهم بعد ان ثبت لهم انهم اغبياء وانا اغبى منهم بكثير ومصيرك سبكون مثل مصير اخوان مصر اما السجن او المشنقة قريبا جدا واول من يسلمك للمشير هو اردوغان فهو يعتبركم جرذان تافهه يدوسها فى النهاية

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  • موافق على عمل استفتاء على غباء الاخوان فى 15 اغسطس حيث يكون موضةع الاستفتاء هل توافق على فتوى الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بارض الحرمين بتحريم الانضمام الى جماعة الاخوان الارهابية ومصادرة اموالها!!
    ولو اجرينا استطلاع رأى على اكثر الشخصيات كراهية فى ليبيا ستفوز بها بجدار مثل الغنوشى فى ليبيا فاز بهذا الكره بنسبة 89% .
    وطبعا هذا المتخلف عقليا يستغل مسمار جحا لتعطيل الانتهايات فاى استفتاء على مسودة الدستور كما يطلب هذا الصرصور يعنى هدم خارطة الطريق واجراء الانخايات فى موعدها لان الاستفتاء سياتى برفض شعبى للمسودة مما يغنى اعادتها للجنة لاعادة صياغتها وطرحها من جديد وهذا يستغرق شهور فما يقوله هذا التافه مثل سلم بن نفيسة فى فيلم القاهرة 30 وهو يقول لمحجوب عبدالدايم بحزب طز انه سيعاشر زوجته ستة ايام فى الاسبوع بينما الباشا يوم واحد فقط مقابل منصب كبير كان شرفه مش مهم وهذا نفس اسلوب اللخوان لاعندهم شرف ولاكرامة ولا خوف من الله المهم السلطة والمال الحرام

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