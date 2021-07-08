نصية: من حق الشعب الليبي الاطلاع على تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي

علق عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، على مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بمشاركة الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

نصية، وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال: “من حق الشعب الليبي الإطلاع على تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي”.

وأضاف: “فالشعب هو من دفع ثمن الانقسام المصرفي بداية من طوابير السيولة إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار”.

وختم قائلًا: إن “إخفاء التقرير عن الشعب مثل ما حدث في الملحق 13 من تقرير الخبراء يعد من أكبر جرائم التظليل في العصر الحديث”.

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