منتدى الشباب الليبي يقيم دورة حول تنمية المهارات القيادية

أقام منتدى الشباب الليبي دورة بعنوان (كريزما القيادة) استهدفت عددا من أعضاء ومنتسبي تنسيقة مدينة بنغازي.

وبين منتدى الشباب الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن دورة التدريب التي أقيمت خلال اليومين الماضيين بقاعة التدريب الخاصة بالمنتدى استمرت لمدة ثلاثة أيام تحت إدارة المدرب الدولي نعيمة الاوجلي.

وتهدف الدورة إلى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية وإكسابهم المهارات الإدارية والفنية فضلا عن تمكينهم من معرفة الطرق والبرامج والأشكال ذات العلاقة بالقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين.

” style=”height: 926.989px;”>