انطلاق مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المركزي

انطلقت اليوم، مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي التي دعا لها المجلس الرئاسي، بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
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قناة ليبيا
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