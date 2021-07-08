الجيش يعلن تصديه لهجوم شمال سوكنة والتزامه بالسلام

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن تعرض وحدات من اللواء 128 لهجوم البارحة من قبل 4 سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.

وقالت القيادة في بيان لها، إن الإرهابيين انسحبوا بعد تصدي قوات اللواء لهم، مشيرة إلى أنهم سعوا إلى توريط الجيش في اشتباكات بهدف اتهامه بتعطيل الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب بفارغ الصبر.

وأكدت القيادة العامة التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في البلاد، مشددة في الوقت ذاته على عدم سماحها بأي محاولة استفزاز للجيش، وستواجهها بالقوة والرد الحازم، حتى يتم اجتثاث الإرهابيين من كامل الأراضي الليبية.

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