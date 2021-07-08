ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في وادي عتبة

تشهد بلدية وادي عتبة هذه الأيام ارتفاعا في حالات الإصابة بوباء كورونا، حيث بلغت الإصابات 12 إصابة، كما سجلت حالات لبعض الطلاب ببعض مدارس البلدية.

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