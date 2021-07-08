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ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في وادي عتبة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد بلدية وادي عتبة هذه الأيام ارتفاعا في حالات الإصابة بوباء كورونا، حيث بلغت الإصابات 12 إصابة، كما سجلت حالات لبعض الطلاب ببعض مدارس البلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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