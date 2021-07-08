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«الدريجة»: من يقول الطاقة الشمسية غير مجدية في ليبيا يتحدث بدون حقائق

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، إنفاق حوالي 7 مليارات دولار سنوياً على وقود الكهرباء والسيارات في ليبيا، مطالبا بضرورة الاتجاه إلى استخدام الطاقة الشمية في إنارة المنازل.

وقال الدريجة، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا تستهلك مايعادل 300 ألف برميل من النفط يومياً لوقود الكهرباء والسيارات”، مضيفا أن هذه الكمية تعادل 21 مليون دولار يومياً، أي حوالي 7 مليارات دولار سنوياً بالأسعار الحالية .

وتابع:” يمكن تزويد 700 ألف منزل بالكهرباء من الطاقة الشمسية لمدة 10 سنوات مقابل 7 مليارات دولار، هذا يعني أن التكلفة السنوية 700 مليون دولار”.

واستطرد:” من يقول الطاقة الشمسية غير مجدية في ليبيا، يتحدث بدون حقائق وينكر ما يحدث في كل أنحاء العالم حتى في الدول التي يغطيها السحاب أغلب العام”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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