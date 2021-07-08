وزير الداخلية يطالب ببذل الجهود للمحافظة على غابة عين مارة

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن أهالي الجبل الأخضر بضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل المحافظة على غابة عين مارة من الاعتداءات والانتهاكات.

جاء ذلك خلال زيارته إلى غابة عين مارة بدرنة أمس الأربعاء، ولقائه عناصر هيئة السلامة الوطنية وأهالي المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس إن العميد خالد مازن ثمن في كلمة ألقاها خلال اللقاء جهود عناصر هيئة السلامة الوطنية وأهالي المنطقة وكل من ساهم في إخماد الحريق الذي نشب في غابة عين مارة مؤخراً.

– «الداخلية»: إخماد حريق نشب في غابة عين مارة بالجبل الأخضر (صور)

– الداخلية: إخماد حريق في غابة عين مارة بالجبل الأخضر

وأعرب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في كلمته عن شكره لكل من تنادوا لإخماد الحريق، مشيراً إلى أن «هذا العمل الجبار ينم عن الإخلاص والوطنية للمحافظة على الغابات والإهتمام بها» وفق الوزارة.

وتمكن عناصر هيئة السلامة الوطنية في القبة ودرنة والأبرق وشحات والبيضاء خلال الأيام الماضية من السيطرة على حريق شب بغابة عين مارة وإخماده بالتعاون مع أهالي المنطقة والأوقاف وموظفي الشركة العامة للكهرباء والشرطة الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني.

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