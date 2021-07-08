المنفي وكوبيش يبحثان إجراءات فتح الطريق الساحلي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بطرابلس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيتش” آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر القادم، والاجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية (5+5) لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين المواطنين.

وأشاد المنفي في نهاية الاجتماع بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل المساعدة في عودة الاستقرار للبلاد.