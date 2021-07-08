المنفي وكوبيش يستعرضان التطورات السياسية وإجراءات لجنة «5+5» لفتح الطريق الساحلي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش المستجدات والتطورات على الساحة الليبية وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر القادم، والاجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي وكوبيش الذي جرى اليوم الخميس في العاصمة طرابلس تطرق أيضا إلى مناقشة جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وشارك المنفي وكوبيش صباح اليوم في مراسم تسليم تقرير لجنة المتابعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء والتي جرت بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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