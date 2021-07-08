“الخارجية ” تناقش مع الممثل الإقليمي لمكافحة المخدرات سبل التعاون المشترك

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي، عمر كتي، الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، كرستينا البرتيني.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين المكتب والدولة الليبية في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما.

وتم الاتفاق بين الجانبين، على تدريب الكوادر الوطنية الليبية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع المكتب.

وأعرب الوكيل، عن أمله في أن يتم تخصيص وظائف للكوادر الليبية للعمل بالمكتب الإقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي الختام، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتعزيز التعاون المشترك بينهما في إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

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