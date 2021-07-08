القيب: إيقاف الدراسة بجميع الجامعات مؤقتا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب إيقاف الدراسة بجميع الجامعات مؤقتا إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وطالب القيب بحسب تصريحات نشرتها منصة “حكومتنا”، بضرورة اتباع إجراءات السلامة فيما يتعلق بمكافحة الجائحة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، الأربعاء.

وتماثل للشفاء 234 مصابًا، في حين تُوفي أربعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 199 ألفًا و526 حالة، منها 16 ألفًا و95 نشطة، و180 ألفًا و204 متعافين، و3227 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.