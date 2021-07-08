المنفي وكوبيش يناقشان سبل إتمام المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، اليوم الخميس، بطرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيتش”.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية (5+5) لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، في نهاية الاجتماع، بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل المساعدة في عودة الاستقرار للبلاد.