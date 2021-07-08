شلوف: تسريبات من التقرير المالي لحسابات المركزي

كشف الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، تسريبات من تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “من الخطأ الظن بأن توحيد المصرف المركزي سيتم بمجرد مصافحة الرجلين وعناقهما وابتسامتهما وان كان لقاءهما خطوة مهمة في سبيل التوحيد”.

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وأضاف “من حوار سلامة الاقتصادي إلى برلين1 فسوتشي وتقرير المتابعة الحسابية وصولا إلى تسليم التقرير ما تسرب أن البعثة وشركة ديتلايت الدولية اعتمدوا الخطة المقدمة من مصرف البيضاء لتوحيد المركزي”.

وأردف “من المسرب أيضا أن التقرير ابتعد عن الإدانة الجنائية للشخوص، وإن كان حملهما مسؤولية الكثير جدا من التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية مما سيجعل التغيير لكليهما قادم لا محالة”.

وزاد شلوف “لكن القطع بالأمر لن يكون إلا بنشر ملخص التقرير فربما سيظل التقرير مفصلا في إطار السرية وإن كانت الإدارات الليبية لا تعترف واقعا بالسرية” وأضاف “حينها فقط سنتأكد إلى أي حد وصل بأموالنا ما وصل إليه”.