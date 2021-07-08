المنفي: من الغير المبرر استمرار انقسام “السلطة النقدية” في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، أنه “من غير المبرر أن يستمر الانقسام في السلطة النقدية”.

وتأتي كلمة المنفي، خلال مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي من المبعوث الأممي للدعم في ليبيا يان كوبيس، التي أوضح فيها بقوله: “من غير المبرر أن يستمر الانقسام في السلطة النقدية بعد توحيد السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وأدعو الكبير والحبري إلى التحلي بروح المسؤولية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، “إن المجلس الرئاسي سوف يتعامل بجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات، وسوف يوظف هذه النتائج والتوصيات التوظيف الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا”.

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