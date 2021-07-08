المشري يتهم الدبيبة بالصرف خارج حدود الميزانية ويدعو لاجتماع موسع بالتجاوز لصلاحياته

خاطب رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء هيئة الرقابة وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك لمناقشة آخر التطورات المالية.

المشري وفي خطابه دعا إلى “الاجتماع ومناقشة آخر مستجدات الملف المالي في ظل عدم اعتماد الميزانية وزيادة حدة الصرف خارج الميزانية من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة”، وفق تعبيره.

وتأتي دعوة المشري تجاوزاً لصلاحيته المحددة في اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 والتي تقتصر على تقديم الاستشارة فقط دون إلزام أي جهة تشريعية أو قانونية أو رقابية برؤية المجلس.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

