شركة الكهرباء تشرع في إزالة التوصيلات غير الشرعية في أجدابيا

يواصل مكتب الشركة العامة للكهرباء بمدينة أجدابيا حملة إزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية في عدد من الأحياء السكنية والمواقع التجارية بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، اليوم الخميس، إن اللجنة المكلفة بالحملة الوطنية لإزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية تواصل أعمالها لليوم الثاني مستهدفة إزالة كافة التوصيلات الغير الشرعية في الأحياء السكنية والمحال التجارية والصناعية داخل نطاق بلدية أجدابيا التي تسببت في إرتفاع الفاقد التجاري وزيادة استهلاك التيار وذلك بالتعاون مع جهاز حماية الطاقة الكهربائية بالمدينة.

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وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء وجهاز حماية الطاقة الكهربائية لتذليل الصعاب التي تواجهها الشركة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ودعت الشركة أصحاب المحال التجارية والصناعية والمواطنين والمقيمين في مدينة أجدابيا إلى التعاون مع رجال الشركة العامة للكهرباء في تأدية أعمالهم والترشيد في استخدام التيار حفاظاً على استمرارية التغذية الكهربائية دون حدوث مشاكل فنية قد تطرأ على الشبكة الكهربائية.

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