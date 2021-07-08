العبار يناقش الصعوبات التي تواجه الخليج العربي للنفط

اجتمع رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط، اليوم الخميس، مع فضل الله عيسى احتيتة- رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، بمكتبه في مقر الشركة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة نشاط شركة الخليج العربي للنفط وأعمالها، والصعوبات التى تواجهها لتنفيذ مستهدفاتها.

وأكد رفعت محمد العبار، اهتمام وزارة النفط والغاز بالشركات النفطية وأعمالها والعمل على حل المشاكل التى تواجهها.

وكشف الوكيل، عن رغبة وزير النفط والغاز لزيارة شركة الخليج العربي للنفط فى أقرب وقت ممكن .

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