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“المالية” تبحث ررفع القيود على أموال وممتلكات الليبيين بتونس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد صباح اليوم الخميس بمكتب وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية الاجتماع الثالث الخاص باللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2021 .

وقالت وزارة المالية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع جاء لمتابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة بدولة تونس، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، وبحضور كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير عام مصلحة الجمارك.

وبحسب البيان، تم مناقشة الإجراءات المتبعة وسير العمل بالطريقة الصحيحة لضمان استرداد ممتلكات وأموال المتضررين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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