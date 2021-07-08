الدريجة: من يقول الطاقة الشمسية غير مجدية في ليبيا يتحدث بدون حقائق

انتقد رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، محسن الدريجة إنفاق حوالي 7 مليارات دولار سنوياً على وقود الكهرباء والسيارات في ليبيا، مطالبا بضرورة الاتجاه إلى استخدام الطاقة الشمية في إنارة المنازل.
الدريجة، وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”ليبيا تستهلك مايعادل 300 ألف برميل من النفط يومياً لوقود الكهرباء والسيارات”، مضيفا أن هذه الكمية تعادل 21 مليون دولار يومياً، أي حوالي 7 مليارات دولار سنوياً بالأسعار الحالية .
وتابع: ”يمكن تزويد 700 ألف منزل بالكهرباء من الطاقة الشمسية لمدة 10 سنوات مقابل 7 مليارات دولار، هذا يعني أن التكلفة السنوية 700 مليون دولار”.
واستطرد: ”من يقول الطاقة الشمسية غير مجدية في ليبيا، يتحدث بدون حقائق وينكر ما يحدث في كل أنحاء العالم حتى في الدول التي يغطيها السحاب أغلب العام”.
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