أبرزها مع ليبيا.. “منظمات دولية” تعلن رفضها لاتفاقيات “الهجرة”

أعلنت منظمات إنسانية، رفضها للاتفاقيات، “التي تدوس على حقوق الإنسان”، في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة.

وأوضحت منظمات “أكشن إيد”، العفو الدولية وأطباء بلا حدود، التي شاركت في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ في روما، إنه “يتعين على إيطاليا التخلي عن سياسات الردع والاحتواء ضد الهجرة، والتركيز بدلاً من ذلك على حماية ورعاية الرجال والنساء والأطفال مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم”.

وحذرت المنظمات، من أن “قضايا حرجة خطيرة، وجدت في مرسوم البعثات الذي وضعته الحكومة، والذي يؤكد دعم خفر السواحل الليبي والإدارة العامة لأمن السواحل للعام الخامس على التوالي”.

وأشارت منظمات “أكشن إيد”، إلى أن “البرلمان إذا وافق على التجديد، فلن تستمر إيطاليا فقط في تمويل ودعم أنشطة الاعتراض في البحر وإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى الموانئ الليبية وحسب، بل ستزيد الأموال المخصصة لهذه الأنشطة بمبلغ إضافي قدره 500 ألف يورو مقارنة بعام 2020″، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

ولفتت المنظمات، إلى أن “تمويل مهمتي (إيريني) و(بحر آمن)، يتزايد هو الآخر أيضًا، واللتين تنطويان على إجراءات لدعم القوات الليبية، بزيادة تقترب من 15 ـ 17 مليون يورو على التوالي مقارنة بعام 2020″، كما “تم تمديد فترة بقاء سفينة عسكرية إيطالية في ميناء طرابلس، دعماً للقوات البحرية الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية