العبيدي: إخوان ليبيا يأملون في استمرار النفوذ التركي لبقاء حلم عودتهم إلى السلطة

رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن إخوان ليبيا يكثفون في هذه الفترة تحركاتهم، بعد فشل جلسات الحوار السياسي؛ لطرح المقاربات الرامية للدفع نحو تأجيل الانتخابات، والعمل ضد ما أقرته خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنّ الإخوان يأملون في استمرار النفوذ التركي لبقاء حلم عودتهم إلى السلطة قائمًا، مضيفًا أن تحقيق هذه الغاية تدفعهم إلى التحرك الإعلامي بشكل لافت للترويج لفكرة أنّ تأجيل الانتخابات يصبّ في مصلحة الشعب الليبي.

وتابع: “إخوان ليبيا يدركون أنهم سيكونون خارج المعادلة السياسية، لذلك هم يتحركون لافتعال الأزمات، ويبحثون لها عن شرعية خلال حضورهم الإعلامي”.

واعتبر العبيدي أن تعدد الاشتراطات التي قدمها الإخوان بخصوص القاعدة الدستورية والمسار الانتخابي، يكشف عدم رغبتهم في إجرائها نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحضور الإعلامي اللافت للقيادات الإخوانية يأتي في سياق فرض هذه الأجندة.