بسبب ارتفاع معدل الإصابة فيها.. مجلس الوزراء يُغلق المنافذ مع تونس

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، انتهاء الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء في دورته العادية.

وأوضح حمودة في أن مجلس الوزراء وبسبب زيادة معدل الإصابة بـ كورونا في تونس قرر غلق المنافذ البرية والجوية بين البلدين لمدة أسبوع بدأ من اليوم الخميس، على أن تتكفل الحكومة بمصاريف الليبيين العالقين في الخارج.

وفي سياق منفصل أشار حمودة إلى أن المجلس قرر صيانة المحطات الكهربائية في مدينة الزاوية بالإضافة إلى توريد 57 ألف عامود كهربائي.

وكان حموة أعلن اليوم الخميس عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي الرابع بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.