مجلس الوزراء يقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الرابع اليوم الخميس غلق المنافذ البرية والجوية لمدة اسبوع ابتداء من الساعة 12:00 ليلا وذلك نظرا لتقافم الحالة الوبائية في تونس وزيادة معدل الإصابات بمفيروس كورونا المتحور وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة خلال مؤتمر صحفي أن الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.

وأشار حمودة إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية تقرر إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقرر مجلس الوزراء أيضا بحسب حمودة استحداث عدد 3 كليات السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بمدينة البيضاء وهي كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية الدعوة والإرشاد الديني، كلية السنة النبوية وعلومها.

وفيما يتعلق بملف الإسكان والتعليم قرر مجلس الوزراء الإذن بالشروع في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ عدد 3000 وحدة سكنية كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا تتجاوز 10 أشهر من تاريخ التعاقد مع التأكيد على أن الوحدات موزعة على المدن المتضررة وذلك نظرا لما تعانيه الأسر النازحة والمهجرين جراء الحروب الأخيرة والمتمثلة في الإقامة في المخيمات ومباني غير مستكملة.

وأشار حمودة إلى أن مجلس الوزراء قرر التعاقد لتوريد 57 ألف عمود خشبي ضمن إعادة إعمار جنوب طرابلس وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق للإنارة كما تقرر إجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة وراس لانوف بالإضافة لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات ومشروع تنفيذ محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية وأيضا مشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغزية.