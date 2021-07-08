حمودة يكشف عن أهم قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري العادي الرابع

كشف الناطق باسم الحكومة المؤقتة محمد حمودة، عن أهم قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري العادي الرابع.

حمودة، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس الشقيقة وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا فيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد, قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة 12:00 منتصف الليل”.

وتابع: “سوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية رعاياها العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد وسوف نوافيكم في بتفاصيل اكثر من خلال قنوات التواصل الحكومي المختلفة”.

وأضاف: “اما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية تم اقرار ايقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الاضحى المبارك، وأما فيما يتعلق بملف الكهرباء وضمن خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، وقرر مجلس الوزراء اذن التعاقد لتوريد عدد من الاعمدة الخشبية البالغ عددها 57 الف عمود ضمن إعادة اعمار جنوب طرابلس وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق للإنارة، واجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف، وتوريد وتركيب عدد 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجا وات، ومشروع تنفيذ محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الانتاج لإجراء الدراسات الفنية والاشراف على مشروع محطة مصراته وغرب طرابلس الغازية، وتوريد موصلات بمختلف الاحجام”.

وتابع: “قرر مجلس الوزراء استحداث عدد 3 كليات بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية بمدينة البيضاء، كلية القرآن الكريم وعلومه، وكلية الدعوة والارشاد الديني، وكلية السنه النبوية وعلومها، ونظرا لما تعانيه العديد من الأسر الليبية النازحة والمهجرة من جراء الحروب الأخيرة والمتمثلة في الإقامة في مخيمات ومباني غير مستكملة تنعدم فيها ادنى المتطلبات الصحية للسكن”.

وأضاف: “قرر المجلس الآذن بالشروع فالإجراءات التعاقدية لتنفيذ عدد 3000 وحدة سكينة كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا تجتاز 10 اشهر من تاريخ التعاقد، علما أن هذه الوحدات موزعة على المدن المتضررة المختلفة”.

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