البعثة الأممية تحيل تقارير المراجعة المالية الدولية إلى الرئاسي وفرعي المركزي

أحال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزيالتقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي، المحافظ الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، بحسب بيان للبعثة اليوم الخميس.

وقالت البعثة إن هذه الإحالة تأتي اختتاماً لعملية استغرقت ثلاث سنوات جاءت بمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فايز السراج، الذي طلب دعم الأمم المتحدة لإجراء هذه المراجعة.

وأصافت أن المراجعة تسعى “إلى تهيئة الظروف وتقديم توصيات تهدف الى توحيد مصرف ليبيا المركزي وبالتالي تعزيز ثقة الشعب وتحقيق شفافية ونزاهة القطاع المصرفي”.

وأشارت البعثة إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمرا موصى به فحسب، بل بات أمرا مطلوبا، لان الانقسام يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها.