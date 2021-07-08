وزير التربية والتعليم يعلن إيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى

قال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الخميس، أن “وزارة التعليم تابعت الوضع الوبائي عن كثب في ظل تفاقم الوضع الوبائي الحالي الذي تمر به بلادنا والدول المُجاورة لها، وسنتخذ قراراً بإيقاف الدراسة، في حال أوصت بذلك اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة”.

المقريف، وفي تصريحات لقناتنا، أضاف: “سلامة المعلمين والإداريين، وأبنائنا التلاميذ والطلبة، هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم، ومهتمُّون بتوفير الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي في جميع المراحل”.

وتابع: “.اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة أوصت بإيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى؛ لوجود مخاوف من إزدياد الحالات بعد إجازة عيد الأضحي واِرتفاع مُعدّلات الوباء، وذلك ليسهل رصد وتتبّع أي حالات إصابة أو تفشِّي، التي يكون فيها الطلاب خارج المدارس”.

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