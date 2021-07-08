وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تعلن تعليق الأنشطة الثقافية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

أصدرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، اليوم الخميس، بياناً، بشأن تعليق الأنشطة الثقافية.

الوزارة، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ودور الوزارة من خلال أقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية، نعلن لمختلف القطاعات الثقافية وتطلب منهم بتوقيف الفعاليات والأنشطة الثقافية اعتبارا من تاريخه إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وتابعت: “نأمل من الجميع خاصة مسؤولي المكاتب والمراكز الثقافية في كل البلديات احترام تنفيذ القرار والتعاون لتنفيذ الشروط الصحية مع كل الجهات الأخرى، والتأكيد على مبدأ الشراكة مع وزارة الصحة تجاه برامج تثقيف وتنمية معرفة المواطن بخطر هذا الفيروس من أجل حماية أبناء الوطن من تداعيات فيروس كورونا، وندعو الله أن يحميهم ويحمي ليبيا”.

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