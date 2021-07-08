المقريف: سنتخذ قرار إيقاف الدراسة في حال تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، أنه يتابع الوضع الوبائي عن كثب في ظل تفاقم الوضع الوبائي الحالي الذي تمر به بلادنا والدول المُجاورة.

وأوضح الوزير، أن وزارته ستتخذ قرارا بإيقاف الدراسة، في حال أوصت بذلك اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وأكد المقريف، أن سلامة المعلمين والإداريين، والتلاميذ والطلبة، هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم، ومهتمُّون بتوفير الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي 202-2020 في جميع المراحل وبما يضمن سلامة أبنائنا الطلاب.

وأشار وزير التعليم الليبي، إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة أوصت بإيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى؛ لوجود مخاوف من إزدياد الحالات بعد إجازة عيد الأضحي واِرتفاع مُعدّلات الوباء، وذلك ليسهل رصد وتتبّع أي حالات إصابة أو تفشِّي، التي يكون فيها الطلاب خارج المدارس.

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