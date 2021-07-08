بعد تسلم «التدقيق المالي».. باشاغا: لابد من التحقيق في الانحرافات والفساد خلال السنوات السابقة

شدد فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المنصرمة، على ضرورة أن يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة موحد وأن يعمل لصالح كافّة الليبين وليس لفئة دون أخرى أو لصالح حزب معين أو جماعة ما أو تنظيم، على حد تعبيره.

وقال باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب أن يتم الكشف عن نتائج التدقيق المالي بكل شفافية وأن تكون متاحة لكل الليبيين حتّى يعرفوا حجم الإحتياطي بالعملات الصعبة وأماكن وجودها، مع ضرورة التحقيق في أي إنحراف أو فساد تم خلال السنوات السابقة”، على قوله.

وتابع:” أشكر الليبيين الذين عملوا في حقول النفط والموانئ في البرد وفي درجات الحرارة المرتفعة ” صيفا وشتاء ” والذين كانوا مثالا يُحتذى به في الوطنية والتفاني في العمل من أجل توفير الدخل الوحيد للدولة الليبية وللشعب الذي يجب أن يستفيد من ثرواته بدلًا من إذلاله في الطوابير ” على حد زعمه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، قد ترأس اليوم الخميس، رفقة عضو المجلس “موسى الكوني”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ونائبه “علي الحبري”، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة “يان كويبتش”، مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

أكد محمد المنفي، أن التدقيق على حسابات مصرف ليبيا المركزي، سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا.

وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي: ” هذا الأمر حدثًا تاريخيًا، على اعتبار، أنها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محايدة حسابات المصرف، وقد تعاملنا بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات”.