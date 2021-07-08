دبلوماسي مصري: هناك من يرغب في بقاء القوات الأجنبية بليبيا حتى الانتخابات

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن زيارة مصر لتركيا تعتمد على التقدم في عدة ملفات من بينها ليبيا، و موقف مصر كموقف المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن، يطالب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمنظمات الأجنبية بالانسحاب من ليبيا.

أضاف حسن في تصريحات صحفية، أن وزيرا الخارجية والدفاع التركيان في زيارتهما الأخيرة إلى طرابلس، أعلنا أنهما سيبقون في ليبيا، وفقا لمذكرة التفاهم بين تركيا والحكومة الليبية السابقة، وهذه نقطة أخرى تحتاج أنقرة والقاهرة إلى مناقشتها، وليبيا ليست سوى واحدة من القضايا وليست المشكلة الرئيسية بين القاهرة وأنقرة.

أضاف قائلًا: “خلال مؤتمر برلين الثاني لم يكن انسحاب تركيا من المنطقة واضحا بسبب الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، وهذه مشكلة أخرى، والوضع في ليبيا معقد جدا، و يتعين على الحكومة الليبية سحب جميع المرتزقة من الجانبين”.

وواصل قائلًا: “في ليبيا هناك من يريد بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة حتى الانتخابات، وهناك من يريد انسحابهم على الفور، ولم يكن لمصر أي وجود عسكري في ليبيا ولن نفعل ذلك، و رفضنا في وقت سابق طلب بعض الليبيين من مصر إرسال قوات، لأننا إن دخلنا من جانب وجعلنا الآخر ضدنا لما كان ذلك في صالحنا، و لدينا الآن اتصالات مع جميع الأطراف في ليبيا دون استثناء، وعلاقاتنا جيدة مع الجميع داخل الحكومة”.