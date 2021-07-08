اتحاد طلبة جامعة بنغازي يصدر بيانا عن اختيار وكلاء وزارة الشباب

أصدر اتحاد طلبة جامعة بنغازي بيانا استنكرةفيه اختيار وكلاء وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية من نفس المنطقة.

وبحسب البيان حذر الاتحاد منه انه سيصعد في حالة عدم الاستجابة لمطالبه وفق ما نصت عليه مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال البيان ان بنغازي تكتسب خصوصية بأنها ستحتضن اهم حدث شبابي على المستوى العربي وهي عاصمة الشباب العربي لسنة 2022 ومن المهم ان تكون ممثلة في هذه الوزارة.

ووجه اتحاد طلبة جامعة بنغازي في بيانه الدعوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد ادبيبه لزيارة جامعة بنغازي والوقوف على حجم الدمار داخل المدينة الجامعية وذلك لإعادة إعماره.