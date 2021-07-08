المقريف: سنتخذ قراراً بوقف الدراسة إذا أوصت اللجنة الاستشارية بذلك

قال وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف”، إنه يتابع الوضع الوبائي عن كثب في ظل تفاقم الوضع الوبائي الحالي الذي تمر به بلادنا والدول المُجاورة لها، وسنتخذ قراراً بإيقاف الدراسة، في حال أوصت بذلك اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة”.

وأضاف المقريف، في بيان له اليوم الخميس:” سلامة المعلمين والإداريين، وأبنائنا التلاميذ والطلبة، هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم”.

وتابع:” مهتمُّون بتوفير الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي 202‪1-2020م في جميع المراحل وبما يضمن سلامة أبنائنا الطلاب.”

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، أوصت بإيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى، لوجود مخاوف من إزدياد الحالات بعد إجازة عيد الأضحي واِرتفاع مُعدّلات الوباء، وذلك ليسهل رصد وتتبّع أي حالات إصابة أو تفشِّي، التي يكون فيها الطلاب خارج المدارس”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، قد قرر إيقاف الدراسة بجميع الجامعات مؤقتا إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وطالب القيب، بحسب تصريحات نشرتها منصة “حكومتنا”، بضرورة اتباع إجراءات السلامة فيما يتعلق بمكافحة الجائحة.