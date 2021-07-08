وزير التعليم يصرح بشأن استمرار الدراسة في ظل تزايد الإصابات بكورونا

أعلن، وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الخميس، أنه سيتخذ قرار بوقف الدراسة في حال أوصت بذلك اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وأفاد الوزير، أن اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة أوصت بإيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى؛ لوجود مخاوف من ازدياد الحالات بعد إجازة العيد، وذلك ليسهل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفشي.

يأتي ذلك فيما أنهى تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث بمرحلة التعليم الأساسي اليوم الخميس عامهم الدراسي الجاري.

وأكد الوزير، أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي لتفشي فيروس كورونا الذي تمر به ليبيا والدول المجاورة لها.

كما أكد الوزير، أن سلامة المعلمين والإداريين والتلاميذ والطلبة، هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم.