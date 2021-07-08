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وزير التعليم يصرح بشأن استمرار الدراسة في ظل تزايد الإصابات بكورونا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أعلن، وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الخميس، أنه سيتخذ قرار بوقف الدراسة في حال أوصت بذلك اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وأفاد الوزير، أن اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة أوصت بإيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى؛ لوجود مخاوف من ازدياد الحالات بعد إجازة العيد، وذلك ليسهل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفشي.

يأتي ذلك فيما أنهى تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث بمرحلة التعليم الأساسي اليوم الخميس عامهم الدراسي الجاري.

وأكد الوزير، أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي لتفشي فيروس كورونا الذي تمر به ليبيا والدول المجاورة لها.

كما أكد الوزير، أن سلامة المعلمين والإداريين والتلاميذ والطلبة، هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم.

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#كورونا الدراسة ليبيا

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  • في بعض الإداريين في التوجيه التربوي –
    وضحوا ان هناك مشكلة في الرءوية والنظر عند بعض الطلاب
    وإصابات بصرية وصعوبة في الروءية داخل الفصول وضعف النظر وعدم التحصيل العلمي – و سببه الرءيسي هو التكنولوجيا واستخدامها المفرط فالمدارس والبيوت – والالعاب –
    ويوجد دراسات بان هناك أشخاص فقدوا بصرهم عندما استيقظوا صباحا من النوم – وسبب في انفجار في الأوعية الدموية داخل العين او جفاف العيون او استخدام قطرات العين بشكل يومي –
    وكل هذا بسبب استخدام الهواتف والحواسيب – والإجهاد للعيون والأشعة المسلطة على العيون بشكل يومي لفترات تصل لساعات طويلة لسنوات وسنوات .
    فلهذا احذروا ان تفقدوا بصركم انتم وابناءكمً. بسبب التكنولوجيات

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