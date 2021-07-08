مركز مكافحة الأمراض: ليبيا دخلت الموجة الثالثة من وباء «كورونا»

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د. طارق جبريل حدوث ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك يسبب انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار، مؤكد أن ليبيا دخلت الموجة الثالثة من الوباء

وأوضح في تصريح خاص لمكتب الاعلام بالمركز، مساء اليوم الخميس، أنه هناك دراسة للوضع الوبائي، وهناك ارتفاع 22 % من الحالات بعد أن وصلت النسبة إلى 6 % في الفترة الماضية معه انخفاض أعداد الإصابات التي عادت إلى الارتفاع من جديد خلال الأسبوع الجاري.

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