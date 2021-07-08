الحكومة تقرر غلق الحدود مع تونس بسبب تفاقم الوضع الوبائي فيها

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قررت حكومة الوحدة، اليوم الخميس، إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع دولة تونس الشقيقة، وذلك نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا فيها.

وقال، الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء أقر غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع تونس ابتداءً من منتصف ليل الخميس-الجمعة نظرًا لزيادة مع الإصابات وانهيار المنظومة الصحية في البلاد، وذلك لمدة أسبوع كامل.

وأكد حمودة، أن الدولة الليبية ستتكفل برعاية الليبيين العالقين في تونس من جراء هذا القرار من خلال القنصلية في تونس.

وتواصل تونس تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، تسجيل 8315 إصابة جديدة و126 حالة وفاة.