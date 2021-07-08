ليبيا الان

حافظ الغويل: “والله مرات نحس إنى واحد حمار أضيع في وقتي من أجل الليبيين”

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يبذله من جهود دون مقابل، واصفاً إياه بالحمار.

وكتب حافظ الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “والله مرات نحس إنى واحد حمار، نضيع فى وقتى وجهدى على ليبيا و الليبيين بدون أي نتيجة و لا منفعة” على حد قوله.

وأضاف الغويل قائلًا: “نفكر بينى و بين نفسى أن ربى أنعم على بحياة كريمة و عايش فى بلاد محترمة و مدينة جميلة و نظيفة و عندى كل الخدمات الى نحتاجها و ميسرلى رزقى بالحلال و كرامه و و و.. توا انى شن دخلنى فى العفن” وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك