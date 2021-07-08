الدبيبة: الحكومة ستعمل مع «المركزي» لاستكمال عملية التوحيد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة ستعمل مع المصرف المركزي لاستكمال عملية توحيد المؤسسات المالية وذلك بعد تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء، الخميس.

وشارك الدبيبة في لقاء تسليم التقرير برفقة أعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور محافظ المصرف المركزي ونائبيه، معتبرا أن الأجوا «تدعو إلى التفاؤل».

وأضاف في بيان صادر عنه، في الساعات الأولى من صباح الجمعة: «لقد كانت مهمة حكومتنا ومنذ أول يوم لاعتمادها العمل العمل لم شمل هذا الوطن، وإيجاد اقتصادي قوي أساسه التنمية والإعمار دون أن تؤرقه الديون المتراكمة».

كما اعتبر أن هذه الخطوة «ستكون داعما كبيرا لأداء الحكومة لرؤيتها في تحريك عجلة الاقتصاد تعزيز فعالية السياسة النقدية ودور المصرف والقطاع المصرفي خلق تنمية مكانية ومستدامة، و سنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كما سنعمل كشريط رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد».

وسلم المبعوث الأممي يان كوبيش لتقرير إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دون الإعلان عن فحواه.

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