حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الجمعة والسبت في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الثلاثاء والاربعاء في ليبيا تشير إلى استمرار درجات الحرارة في نطاقها في الشمال الغربي مع ارتفاع للرطوبة.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين فتشير الى أن الرياح السطحية الشمالية الشرقية والشرقية احيانا هى السائدة على الشمال الغربي مما يوثر بشكل ايجابي على استمرار درجات الحرارة فى نطاقها الصيفي المعتدل غير ان الرطوبة النسبية المرتفعة هى العامل الجوي المقلق.

فيما يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي درجات حرارة فى حدود 30 الى 33 درجة مئوية، بينما تسجل اكثر من ذلك على الدواخل.

ووفقا للتقرير فإن طقس الجنوب يشهد درجات حرارة مرتفعة لاتقل عن 37 درجة مئوية ،مع سماء صافية على معظم المناطق. والله اعلم.

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