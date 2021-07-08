حميد الفاخري: انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا بين المواطنين في المنطقة الجنوبية

قال مدير فرع سبها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض د حميد الفاخري، إن هناك انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا بين المواطنين في المنطقة الجنوبية، وأن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75٪ من إجمالي العينات التي تم فحصها.

أضاف الفاخري في تصريحات صحفية: “نرجح انتشار فيروس كورونا المتحور “دلتا” بسبب سرعة انتشار الفيروس وحدته، وسجلنا 7 وفيات في يوم واحد ( 4 من سبها ، و 3 من الشاطئ )، ومراكز العزل في سبها مغلقة بسبب عدم وجود الإمكانيات و مستشفى سبها عاجز عن استقبال عدد كبير من مصابي كورونا، مناشدا المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية تفاديا لوقوع كارثة صحية.